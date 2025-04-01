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Израиль

ЦАХАЛ призвал жителей северо-восточной части Газы немедленно эвакуироваться

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 апреля 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 11:21
ЦАХАЛ призвал жителей северо-восточной части Газы немедленно эвакуироваться
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение для жителей северо-восточной части сектора Газы, призвав их эвакуироваться в центры размещения беженцев.

"Всем жителям сектора Газы, находящимся в районах Байт-Хануна, Байт-Лахии, Шейх Зайэда, Аль-Маншии и Таль аз-Заатара: это последнее предварительное предупреждение перед нанесением ударов. Террористические организации возвращаются и запускают ракеты из-за спин мирных жителей... Ради вашей безопасности вы должны немедленно переместиться на запад к убежищам в городе Газа", – сказано в обращении пресс-службы ЦАХАЛа.

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