ЦАХАЛ призвал жителей северо-восточной части Газы немедленно эвакуироваться

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение для жителей северо-восточной части сектора Газы, призвав их эвакуироваться в центры размещения беженцев.

"Всем жителям сектора Газы, находящимся в районах Байт-Хануна, Байт-Лахии, Шейх Зайэда, Аль-Маншии и Таль аз-Заатара: это последнее предварительное предупреждение перед нанесением ударов. Террористические организации возвращаются и запускают ракеты из-за спин мирных жителей... Ради вашей безопасности вы должны немедленно переместиться на запад к убежищам в городе Газа", – сказано в обращении пресс-службы ЦАХАЛа.