Портрет русскоязычного избирателя 2022. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Портрет русскоязычного избирателя 2022". В опросе, который проводился в течение одних суток (31 июля – 1 августа), приняли участие 4630 респондентов (4327 из них ответили на все 24 вопроса).

ИТОГИ ОПРОСА

Общие выводы: политические предпочтения русскоязычных израильтян заметным образом зависят от возраста, уровня доходов и религиозности, в меньшей степени – от года репатриации и страны исхода, мало зависят от пола и уровня образования.

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"Портрет" участника опроса

98% участников этого опроса живут в Израиле и имеют право голосовать на выборах в Кнессет 25-го созыва. 68% респондентов – мужчины, 32% – женщины. Средний возраст голосовавших – 60 лет.

51% определяют свои взгляды как умеренно правые (правоцентристские), 21% – центристские, 12% – крайне правые, 6% – умеренно левые (левоцентристские), менее 1% – крайне левые. 9% затрудняются с определением.

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73% считают себя светскими, 19% относят себя к соблюдающим традиции евреям (не религиозным и не светским), 3% называют себя религиозными евреями, 2% – христианами. Мусульман и буддистов менее 1%.

72% отвечавших на наши вопросы имеют высшее образование, 14% – среднее техническое, 8% – неполное высшее.

Средний ежемесячный доход (брутто) – 10-11 тысяч шекелей в месяц.

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28% респондентов репатриировались из СССР, 25% – из Российской Федерации, 25% – из Украины, 6% – из Беларуси, 3% – из Узбекистана, 3% – из Молдовы, 2% – из Казахстана, 2% – из Латвии, 1% – из Азербайджана. Из любой другой страны – менее 1%.

Среднее время проживания в Израиле после репатриации – 24 года.

85% опрошенных получают информацию о политических событиях в Израиле в израильских онлайн-СМИ на русском языке, 47% – из социальных сетей, 43% – из израильских онлайн-СМИ на иврите, 34% – из израильского ТВ на иврите, 31% – из израильского ТВ на русском языке, 24% – из израильского радио на русском языке, 22% – из израильского радио на иврите. Другие источники – менее 20%.

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72% выступают за кардинальное изменение системы выборов в Израиле.

За кого планируют голосовать

За НДИ (Либерман) – 29%

За "Ликуд" (Нетаниягу) – 24%

За "Еш Атид" (Лапид) – 21%

За "Ционут Датит" (Смотрич, Бен-Гвир) – 4%

За "Кахоль Лаван"-"Тиква Хадаша" (Ганц, Саар) – 4%

За "Руах Ционит" (Шакед, Хендель) – 2%

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Все прочие партии, включая МЕРЕЦ, "новую русскую партию", "Аводу" и др. получают поддержку менее 1% нашей аудитории.

Распределение голосов, в зависимости от категории

ЖЕНЩИНЫ

За НДИ (Либерман) – 25%

За "Ликуд" (Нетаниягу) – 25%

За "Еш Атид" (Лапид) – 24%

За "Кахоль Лаван"-"Тиква Хадаша" (Ганц, Саар) – 4%

За "Ционут Датит" (Смотрич, Бен-Гвир) – 3%

За "Руах Ционит" (Шакед, Хендель) – 1%

За МЕРЕЦ – 1%

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МУЖЧИНЫ

За НДИ (Либерман) – 30%

За "Ликуд" (Нетаниягу) – 23%

За "Еш Атид" (Лапид) – 20%

За "Ционут Датит" (Смотрич, Бен-Гвир) – 4%

За "Кахоль Лаван"-"Тиква Хадаша" (Ганц, Саар) – 3%

За "Руах Ционит" (Шакед, Хендель) – 2%

ВОЗРАСТ

Младше 50 лет – лидирует "Еш Атид" (30%), "Ликуд" обходит НДИ

Старше 50 лет – лидирует НДИ (35%, причем чем старше респондент, тем выше популярность этой партии), в категории 51-60 лет популярность "Ликуда" и "Еш Атид" примерно равная, старше 60 лет – "Ликуд" обходит "Еш Атид"

ОБРАЗОВАНИЕ

Распределение голосов слабо зависит от этого фактора. Более точную оценку давать сложно, так как подавляющее большинство респондентов имеют высшее образование.

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ДОХОДЫ

Чем ниже доходы, тем выше популярность партии НДИ. По другим партиям очевидных тенденций нет.

СТРАНА ИСХОДА

СССР – "Ликуд" 32%, НДИ 27%, "Еш Атид" 16%

РФ/Россия – НДИ 31%, "Еш Атид" 22%, "Ликуд" 20%

Украина – НДИ 29%, "Еш Атид" 27%, "Ликуд" 18%

Беларусь – НДИ 29%, "Ликуд" 22%, "Еш Атид" 21%

Узбекистан – НДИ 35%, "Ликуд" 22%, "Еш Атид" 17%

Молдова – НДИ 41%, "Ликуд" 24%, "Еш Атид" 19%

ГОД РЕПАТРИАЦИИ

1989 и ранее – "Ликуд" 38%, НДИ 17%, "Еш Атид" 15%

1990-1992 – "Ликуд" 30%, НДИ 29%, "Еш Атид" 18%

1993-1999 – НДИ 31%, "Еш Атид" 24%, "Ликуд" 20%

2000-2013 – НДИ 30%, "Еш Атид" 24%, "Ликуд" 18%

2014-2019 – НДИ 28%, "Еш Атид" 24%, "Ликуд" 14%

В 2020-2022 (не позже 24.02.2022) – "Ликуд" 28%, "Еш Атид" 25%, НДИ 19%

После 24 февраля 2022 года (начало войны в Украине) – "Еш Атид" 29%, НДИ 23%, "Ликуд" 8%

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РЕЛИГИОЗНОСТЬ

Светские – НДИ 32%, "Еш Атид" 25%, "Ликуд" 19%

Соблюдающие традиции – "Ликуд" 42%, НДИ 22%, "Еш Атид" 10%, "Ционут Датит" 8%

Религиозные – "Ликуд" 28%, "Ционут Датит" 27%

Влияние личности лидера партии на нежелание за нее голосовать (основные претензии)

Биньямин Нетаниягу, "Ликуд"

- слишком долго находился у власти, 49%

- не выполняет данные обещания, 34%

- нарушал закон, когда был премьер-министром, 33%

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Авигдор Либерман, НДИ

- не выполняет данные обещания, 26%

- ответственен за бесконечную череду выборов, 23%

- предал интересы правого лагеря, 22%

Яир Лапид, "Еш Атид"

- слишком малоопытен для управления страной, 35%

- не справится с управлением страной, если начнется война, 24%

- "слишком левый", 21%

Что определяет выбор? Перечень основных тем

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Вопрос: "Что, прежде всего, определяет ваш выбор?"

Самые частые ответы:

- личность лидера партии, 62%

- экономическая программа партии, 52%

- позиция партии по вопросам безопасности, 52%

- позиция партии по социальным проблемам, 49%

- позиция партии по внутриполитическим вопросам, 48%

- позиция партии по внешнеполитическим вопросам, 46%

- солидарность с программой партии, 37%

- позиция партии по вопросам работы магазинов и общественного транспорта по субботам, 31%

- ближайшее окружение лидера партии, 30%

- отношение лидера партии к русскоязычным гражданам, 27%

- позиция партии по проблеме гражданских браков, 25%

- позиция партии по войне России против Украины, 23%

- присутствие на реальных местах в списке кандидатов, говорящих по-русски, 12%

Главные три проблемы, решения которых политики должны добиваться в правительстве и Кнессете в первую очередь:

- обеспечение национальной безопасности, 75%

- вопросы экономики и благосостояния, 45%

- борьба с террором, 40%

При выборе для 45% важна забота партии об интересах выходцев из бывшего СССР. Для 41% – не важна. Прочие затрудняются с однозначным ответом.

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Коалиции

60% опрошенных выступают за создание широкой коалиции с участием левых, центристских и правых партий. 19% за создание узкой коалиции с участием правых и ультрарелигиозных партий. 4% за создание узкой коалиции с участием центристских, левых и арабских партий.

В правящей коалиции хотели бы видеть следующие партии: НДИ (57%), "Еш Атид" (56%), "Кахоль Лаван"-"Тиква Хадаша" (53%), "Ликуд" (46%), "Руах Ционит" (26%), "Авода" (24%), "Ционут Датит" (24%). Прочие партии – менее 15%.

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В правящей коалиции категорически не хотели бы видеть следующие партии: Объединенный (арабский) список (69%), ШАС (61%), "Яадут а-Тора" (56%), РААМ (50%), МЕРЕЦ (50%), "Ционут Датит" (38%). Против прочих партий категорически возражают менее 30% опрошенных.

Прогнозы

"Кто наберет наибольшее число мандатов по итогам этих выборов?"

- "Ликуд", 71%

- "Еш Атид", 8%

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"Кто сумеет сформировать коалицию по итогам этих выборов?"

- "Ликуд"/Нетаниягу, 28%

- "Еш Атид"/Лапид, 18%

- "Кахоль Лаван"-"Тиква-Хадаша"/Ганц, Саар, 4%

- Никто не сумеет, 23%

"Будет ли после этих выборов сформирована правящая коалиция, или вскоре после них последуют выборы в Кнессет 26-го созыва?"

- "Коалиция не будет сформирована, вскоре состоятся новые выборы", 36%

- "Будет сформирована коалиция", 36%