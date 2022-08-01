Портрет русскоязычного избирателя 2022. Итоги опроса NEWSru.co.il
На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Портрет русскоязычного избирателя 2022". В опросе, который проводился в течение одних суток (31 июля – 1 августа), приняли участие 4630 респондентов (4327 из них ответили на все 24 вопроса).
ИТОГИ ОПРОСА
Общие выводы: политические предпочтения русскоязычных израильтян заметным образом зависят от возраста, уровня доходов и религиозности, в меньшей степени – от года репатриации и страны исхода, мало зависят от пола и уровня образования.
"Портрет" участника опроса
98% участников этого опроса живут в Израиле и имеют право голосовать на выборах в Кнессет 25-го созыва. 68% респондентов – мужчины, 32% – женщины. Средний возраст голосовавших – 60 лет.
51% определяют свои взгляды как умеренно правые (правоцентристские), 21% – центристские, 12% – крайне правые, 6% – умеренно левые (левоцентристские), менее 1% – крайне левые. 9% затрудняются с определением.
73% считают себя светскими, 19% относят себя к соблюдающим традиции евреям (не религиозным и не светским), 3% называют себя религиозными евреями, 2% – христианами. Мусульман и буддистов менее 1%.
72% отвечавших на наши вопросы имеют высшее образование, 14% – среднее техническое, 8% – неполное высшее.
Средний ежемесячный доход (брутто) – 10-11 тысяч шекелей в месяц.
28% респондентов репатриировались из СССР, 25% – из Российской Федерации, 25% – из Украины, 6% – из Беларуси, 3% – из Узбекистана, 3% – из Молдовы, 2% – из Казахстана, 2% – из Латвии, 1% – из Азербайджана. Из любой другой страны – менее 1%.
Среднее время проживания в Израиле после репатриации – 24 года.
85% опрошенных получают информацию о политических событиях в Израиле в израильских онлайн-СМИ на русском языке, 47% – из социальных сетей, 43% – из израильских онлайн-СМИ на иврите, 34% – из израильского ТВ на иврите, 31% – из израильского ТВ на русском языке, 24% – из израильского радио на русском языке, 22% – из израильского радио на иврите. Другие источники – менее 20%.
72% выступают за кардинальное изменение системы выборов в Израиле.
За кого планируют голосовать
За НДИ (Либерман) – 29%
За "Ликуд" (Нетаниягу) – 24%
За "Еш Атид" (Лапид) – 21%
За "Ционут Датит" (Смотрич, Бен-Гвир) – 4%
За "Кахоль Лаван"-"Тиква Хадаша" (Ганц, Саар) – 4%
За "Руах Ционит" (Шакед, Хендель) – 2%
Все прочие партии, включая МЕРЕЦ, "новую русскую партию", "Аводу" и др. получают поддержку менее 1% нашей аудитории.
Распределение голосов, в зависимости от категории
ЖЕНЩИНЫ
За НДИ (Либерман) – 25%
За "Ликуд" (Нетаниягу) – 25%
За "Еш Атид" (Лапид) – 24%
За "Кахоль Лаван"-"Тиква Хадаша" (Ганц, Саар) – 4%
За "Ционут Датит" (Смотрич, Бен-Гвир) – 3%
За "Руах Ционит" (Шакед, Хендель) – 1%
За МЕРЕЦ – 1%
МУЖЧИНЫ
За НДИ (Либерман) – 30%
За "Ликуд" (Нетаниягу) – 23%
За "Еш Атид" (Лапид) – 20%
За "Ционут Датит" (Смотрич, Бен-Гвир) – 4%
За "Кахоль Лаван"-"Тиква Хадаша" (Ганц, Саар) – 3%
За "Руах Ционит" (Шакед, Хендель) – 2%
ВОЗРАСТ
Младше 50 лет – лидирует "Еш Атид" (30%), "Ликуд" обходит НДИ
Старше 50 лет – лидирует НДИ (35%, причем чем старше респондент, тем выше популярность этой партии), в категории 51-60 лет популярность "Ликуда" и "Еш Атид" примерно равная, старше 60 лет – "Ликуд" обходит "Еш Атид"
ОБРАЗОВАНИЕ
Распределение голосов слабо зависит от этого фактора. Более точную оценку давать сложно, так как подавляющее большинство респондентов имеют высшее образование.
ДОХОДЫ
Чем ниже доходы, тем выше популярность партии НДИ. По другим партиям очевидных тенденций нет.
СТРАНА ИСХОДА
СССР – "Ликуд" 32%, НДИ 27%, "Еш Атид" 16%
РФ/Россия – НДИ 31%, "Еш Атид" 22%, "Ликуд" 20%
Украина – НДИ 29%, "Еш Атид" 27%, "Ликуд" 18%
Беларусь – НДИ 29%, "Ликуд" 22%, "Еш Атид" 21%
Узбекистан – НДИ 35%, "Ликуд" 22%, "Еш Атид" 17%
Молдова – НДИ 41%, "Ликуд" 24%, "Еш Атид" 19%
ГОД РЕПАТРИАЦИИ
1989 и ранее – "Ликуд" 38%, НДИ 17%, "Еш Атид" 15%
1990-1992 – "Ликуд" 30%, НДИ 29%, "Еш Атид" 18%
1993-1999 – НДИ 31%, "Еш Атид" 24%, "Ликуд" 20%
2000-2013 – НДИ 30%, "Еш Атид" 24%, "Ликуд" 18%
2014-2019 – НДИ 28%, "Еш Атид" 24%, "Ликуд" 14%
В 2020-2022 (не позже 24.02.2022) – "Ликуд" 28%, "Еш Атид" 25%, НДИ 19%
После 24 февраля 2022 года (начало войны в Украине) – "Еш Атид" 29%, НДИ 23%, "Ликуд" 8%
РЕЛИГИОЗНОСТЬ
Светские – НДИ 32%, "Еш Атид" 25%, "Ликуд" 19%
Соблюдающие традиции – "Ликуд" 42%, НДИ 22%, "Еш Атид" 10%, "Ционут Датит" 8%
Религиозные – "Ликуд" 28%, "Ционут Датит" 27%
Влияние личности лидера партии на нежелание за нее голосовать (основные претензии)
Биньямин Нетаниягу, "Ликуд"
- слишком долго находился у власти, 49%
- не выполняет данные обещания, 34%
- нарушал закон, когда был премьер-министром, 33%
Авигдор Либерман, НДИ
- не выполняет данные обещания, 26%
- ответственен за бесконечную череду выборов, 23%
- предал интересы правого лагеря, 22%
Яир Лапид, "Еш Атид"
- слишком малоопытен для управления страной, 35%
- не справится с управлением страной, если начнется война, 24%
- "слишком левый", 21%
Что определяет выбор? Перечень основных тем
Вопрос: "Что, прежде всего, определяет ваш выбор?"
Самые частые ответы:
- личность лидера партии, 62%
- экономическая программа партии, 52%
- позиция партии по вопросам безопасности, 52%
- позиция партии по социальным проблемам, 49%
- позиция партии по внутриполитическим вопросам, 48%
- позиция партии по внешнеполитическим вопросам, 46%
- солидарность с программой партии, 37%
- позиция партии по вопросам работы магазинов и общественного транспорта по субботам, 31%
- ближайшее окружение лидера партии, 30%
- отношение лидера партии к русскоязычным гражданам, 27%
- позиция партии по проблеме гражданских браков, 25%
- позиция партии по войне России против Украины, 23%
- присутствие на реальных местах в списке кандидатов, говорящих по-русски, 12%
Главные три проблемы, решения которых политики должны добиваться в правительстве и Кнессете в первую очередь:
- обеспечение национальной безопасности, 75%
- вопросы экономики и благосостояния, 45%
- борьба с террором, 40%
При выборе для 45% важна забота партии об интересах выходцев из бывшего СССР. Для 41% – не важна. Прочие затрудняются с однозначным ответом.
Коалиции
60% опрошенных выступают за создание широкой коалиции с участием левых, центристских и правых партий. 19% за создание узкой коалиции с участием правых и ультрарелигиозных партий. 4% за создание узкой коалиции с участием центристских, левых и арабских партий.
В правящей коалиции хотели бы видеть следующие партии: НДИ (57%), "Еш Атид" (56%), "Кахоль Лаван"-"Тиква Хадаша" (53%), "Ликуд" (46%), "Руах Ционит" (26%), "Авода" (24%), "Ционут Датит" (24%). Прочие партии – менее 15%.
В правящей коалиции категорически не хотели бы видеть следующие партии: Объединенный (арабский) список (69%), ШАС (61%), "Яадут а-Тора" (56%), РААМ (50%), МЕРЕЦ (50%), "Ционут Датит" (38%). Против прочих партий категорически возражают менее 30% опрошенных.
Прогнозы
"Кто наберет наибольшее число мандатов по итогам этих выборов?"
- "Ликуд", 71%
- "Еш Атид", 8%
"Кто сумеет сформировать коалицию по итогам этих выборов?"
- "Ликуд"/Нетаниягу, 28%
- "Еш Атид"/Лапид, 18%
- "Кахоль Лаван"-"Тиква-Хадаша"/Ганц, Саар, 4%
- Никто не сумеет, 23%
"Будет ли после этих выборов сформирована правящая коалиция, или вскоре после них последуют выборы в Кнессет 26-го созыва?"
- "Коалиция не будет сформирована, вскоре состоятся новые выборы", 36%
- "Будет сформирована коалиция", 36%