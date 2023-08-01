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    В Израиле

    После вмешательства Бен-Гвира Поллард получил разрешение на оружие

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    После вмешательства Бен-Гвира Поллард получил разрешение на оружие
    Noam Revkin Fenton/Flash90

    Джонатан Поллард, неоднократно получавший отказы на свои просьбы о предоставлении ему лицензии на ношение оружия, в итоге получил разрешение на оружие после вмешательства министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

    Впервые Поллард подал заявку на лицензию на оружие в 2022 году, однако его просьба неоднократно отклонялась полицией, министерством безопасности и судом, поскольку Поллард не соответствует критериям для получения разрешения на оружие.

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    В январе этого года Поллард через адвоката обратился к министру национальной безопасности с просьбой помочь ему в этом вопросе. В письме адвоката указывалось, что Полларду необходимо оружие для личной защиты, поскольку он является известным человеком и часто посещает Иудею и Самарию в рамках усилий по укреплению поселенческого движения.

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    В итоге, после вмешательства Бен-Гвира, в полиции было принято решение рекомендовать дать Полларду разрешение на ношение оружия.

    Джонатан Поллард был сотрудником разведки ВМС США, с 1981 году работал на "Мосад". В 1985 году против него в США началось расследование. Желая избежать ареста, Поллард и его жена прибыли к израильскому посольству, но двери оказались закрыты, и агенты ФБР арестовали его прямо у представительства Израиля. Поллард был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Он провел в тюрьме 30 лет. 20 ноября 2015 года Поллард вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. По условиям освобождения, Поллард в течение пяти лет не мог покидать Нью-Йорк. Для выезда за границу ему требовалось специальное разрешение. Он должен был носить "маячок", фиксирующий его местоположение, и находиться дома в ночные часы. Кроме того, к его компьютеру имели доступ спецслужбы. С 30 декабря 2020 года Джонатан Поллард живет в Израиле.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Февраля 2023
    Поллард обратился к Бен-Гвиру с просьбой содействовать ему в получении разрешения на оружие
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