Ран Эрез рекомендовал учителям экономить, искать подработку и готовиться к длительной забастовке

Ран Эрез, глава ассоциации учителей старших классов, обратился к членам организации с просьбой приготовиться к длительной борьбе за свои права. В письме, которое было разослано учителям 1 августа, говорится, что "ситуация в системе образования настолько плохая, что этот шаг неизбежен".

Ран Эрез рекомендовал членам организации откладывать деньги на "черный день", но при этом пообещал, что в случае длительной забастовки ассоциация позаботиться о бедствующих учителях, в первую очередь, о родителях-одиночках и семьях, в которых оба супруга работают в школе.

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Глава ассоциации также рекомендовал педагогам на время забастовке подумать о другой временной работе или подработке.

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При этом Ран Эрез в своем письме пишет, что только учителей беспокоит ситуация в системе школьного образования, министра просвещения, Йоава Киша, ничего не волнует. "Он при каждом удобном случае заявляет, что готов к тому, что забастовка продлится два месяца, вместо того, чтобы поддержать учителей на переговорах с минфином", – говорится в письме.