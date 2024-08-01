x
01 августа 2024
|
последняя новость: 10:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 августа 2024
|
01 августа 2024
|
последняя новость: 10:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы около 35 целей. Видео

время публикации: 01 августа 2024 г., 08:53 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 08:59
ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы около 35 целей. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе, действуя преимущественно в центре и на юге сектора. За последние сутки израильские ВВС атаковали около 35 целей в секторе.

В частности, сообщается, что ВВС уничтожили в районе Хан-Юниса ракетные установки, готовые к обстрелу израильской территории.

Бойцы бригады "Нахаль" (162-я дивизия) продолжают действовать в районе Таль ас-Султан, в Рафиахе, на юге сектора, ликвидируя террористов. Было разрушено здание, в котором скрывались боевики.

Силы 252-й дивизии ликвидируют террористическую инфраструктуру в центре сектора. Ударами с воздуха были уничтожены несколько групп боевиков.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 августа 2024

300-й день войны в Израиле: ожидание ударов с севера и востока. Хронология событий