ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы около 35 целей. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе, действуя преимущественно в центре и на юге сектора. За последние сутки израильские ВВС атаковали около 35 целей в секторе.

В частности, сообщается, что ВВС уничтожили в районе Хан-Юниса ракетные установки, готовые к обстрелу израильской территории.

Бойцы бригады "Нахаль" (162-я дивизия) продолжают действовать в районе Таль ас-Султан, в Рафиахе, на юге сектора, ликвидируя террористов. Было разрушено здание, в котором скрывались боевики.

Силы 252-й дивизии ликвидируют террористическую инфраструктуру в центре сектора. Ударами с воздуха были уничтожены несколько групп боевиков.