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ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии были задержаны 24 активиста ХАМАСа и "Исламского джихада"

время публикации: 01 августа 2024 г., 14:30 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 14:35
ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии были задержаны 24 активиста ХАМАСа и "Исламского джихада"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) минувшей ночью задержали в Иудее и Самарии 24 подозреваемых в террористической деятельности – активистов ХАМАСа и "Исламского джихада".

Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Кубаре, Кафр-Нааме, Байт-Риме, Шукбе, Аль-Мидии, Байт-Кахиле, Хевроне, Дуре, Шхеме, Тале.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4500 подозреваемых в терроре, более 1850 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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