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Израиль

Гендиректор "Маген Давид Адом" попросил водителей "скорых" не включать сирены

время публикации: 01 августа 2024 г., 20:07 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 20:07
Гендиректор "Маген Давид Адом" попросил водителей "скорых" не включать сирены
Пресс-служба МАДА

Эли Бин, гендиректор службы скорой помощи "Маген Давид Адом", попросил водителей машин "скорой помощи" в ближайшие дни не включать сирены, напоминающие звук сигнала тревоги "Цева Адом".

Эли Бин напомнил водителям о необходимости проявлять максимум чуткости к чувствам граждан. "Чтобы не создавать ненужную панику, я отдал распоряжение водителям только в крайних случая включать сирены "скорых", стараясь использовать другие имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы население могло отличить сигнал тревоги, при котором необходимо найти укрытие, от сирены амбуланса", – сказал он.

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