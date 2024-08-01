Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 1 августа, температура немного повысится и будет выше среднесезонной, жарко и душно. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 21-33 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 32-40, в Беэр-Шеве – 24-36, в Мицпе-Рамоне – 21-35, на побережье Мертвого моря – 28-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-32, в Ариэле – 25-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-37, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31 градус, высота волн – 70-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В пятницу-воскресенье жара немного спадет.