ДТП в Иерусалиме, погиб мужчина
время публикации: 01 августа 2025 г., 06:01 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 06:35
Рано утром 1 августа в Иерусалиме в районе развязки Кирьят-Моше столкнулись два автомобиля. В результате аварии крайне тяжелые травмы получил мужчина 38 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". В критическом состоянии он был направлен в больницу "Шаарей Цедек", где вскоре медики констатировали его смерть.
Второй водитель травмирован легко. Он также эвакуирован с места происшествия в больницу.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.