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Израиль

ДТП в Иерусалиме, погиб мужчина

время публикации: 01 августа 2025 г., 06:01 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 06:35
ДТП в Иерусалиме, один из пострадавших в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Рано утром 1 августа в Иерусалиме в районе развязки Кирьят-Моше столкнулись два автомобиля. В результате аварии крайне тяжелые травмы получил мужчина 38 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". В критическом состоянии он был направлен в больницу "Шаарей Цедек", где вскоре медики констатировали его смерть.

Второй водитель травмирован легко. Он также эвакуирован с места происшествия в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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