В Иерусалимском библейском зоопарке леопард напал на работника, пострадавший в тяжелом состоянии

Утром 1 августа в Иерусалимском библейском зоопарке леопард напал на работника, мужчину примерно 25 лет. Пострадавший получил тяжелые ранения, в бессознательном состоянии он направлен в больницу "Адаса Эйн-Керем".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что у пострадавшего тяжелые ранения в области шеи.

Из больницы сообщили, что состояние пострадавшего критическое.

Начато расследование этого инцидента.