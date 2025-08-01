В Иерусалимском библейском зоопарке леопард напал на работника, пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 01 августа 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 10:36
Утром 1 августа в Иерусалимском библейском зоопарке леопард напал на работника, мужчину примерно 25 лет. Пострадавший получил тяжелые ранения, в бессознательном состоянии он направлен в больницу "Адаса Эйн-Керем".
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что у пострадавшего тяжелые ранения в области шеи.
Из больницы сообщили, что состояние пострадавшего критическое.
Начато расследование этого инцидента.