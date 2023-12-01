Военная полиция примет участие в расследовании обстоятельств нейтрализации террористов в Иерусалиме
Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что к расследованию обстоятельств нейтрализации террористов во время вчерашнего теракта в Иерусалиме подключены следователи военной полиции.
Это означает, что будут проверяться действия резервистов, которые не только застрелили одного из террористов, но и смертельно ранили Юваля Дорона Кастельмана, который нейтрализовал второго террориста, потом бросил оружие, встал на колени и поднял руки.
В ночь на 1 декабря в иерусалимской больнице "Шаарей Цедек" скончался от полученных ранений 38-летний Юваль Дорон Кастельман, которого военнослужащие по ошибке приняли за террориста. Он был доставлен в больницу с места теракта в критическом состоянии. Число погибших в результате теракта возросло до четырех человек.
Израильские СМИ, в том числе "Маарив", Ynet и "Мако", пишут, что в ходе расследования обстоятельств теракта, были просмотрены записи с камер наблюдения, установленных в районе, где произошел теракт. На этих записях видно, как из автомобиля, ехавшего в сторону Иерусалима, выскакивает мужчина с пистолетом, который нейтрализует одного из террористов, при этом резервисты, нейтрализовавшие второго террориста, по ошибке стреляют в этого мужчину. Мужчина встает на колени и поднимает руки, он уже ранен в этот момент, но в него продолжают стрелять. В полиции оба резервиста сказали, что они приняли мужчину за боевика.
Утром 30 ноября на выезде из Иерусалима был совершен теракт с применением огнестрельного оружия. Трое израильтян были убиты, около десяти получили ранения. Террористы были застрелены.
Имена погибших израильтян: Либия Дикман (24), Хана Иферган (67), Элимелех Васерман (74), Юваль Дорон Кастельман (38).
Либия Дикман работала учительницей, она была беременна первым ребенком (плод не спасли). Хана Иферган была директором школы в Бейт-Шемеше. Элимелех Васерман служил в раввинских судах.
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Число погибших в теракте в Иерусалиме возросло до четырех человек