Военная полиция примет участие в расследовании обстоятельств нейтрализации террористов в Иерусалиме

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что к расследованию обстоятельств нейтрализации террористов во время вчерашнего теракта в Иерусалиме подключены следователи военной полиции.

Это означает, что будут проверяться действия резервистов, которые не только застрелили одного из террористов, но и смертельно ранили Юваля Дорона Кастельмана, который нейтрализовал второго террориста, потом бросил оружие, встал на колени и поднял руки.

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В ночь на 1 декабря в иерусалимской больнице "Шаарей Цедек" скончался от полученных ранений 38-летний Юваль Дорон Кастельман, которого военнослужащие по ошибке приняли за террориста. Он был доставлен в больницу с места теракта в критическом состоянии. Число погибших в результате теракта возросло до четырех человек.

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Израильские СМИ, в том числе "Маарив", Ynet и "Мако", пишут, что в ходе расследования обстоятельств теракта, были просмотрены записи с камер наблюдения, установленных в районе, где произошел теракт. На этих записях видно, как из автомобиля, ехавшего в сторону Иерусалима, выскакивает мужчина с пистолетом, который нейтрализует одного из террористов, при этом резервисты, нейтрализовавшие второго террориста, по ошибке стреляют в этого мужчину. Мужчина встает на колени и поднимает руки, он уже ранен в этот момент, но в него продолжают стрелять. В полиции оба резервиста сказали, что они приняли мужчину за боевика.

Утром 30 ноября на выезде из Иерусалима был совершен теракт с применением огнестрельного оружия. Трое израильтян были убиты, около десяти получили ранения. Террористы были застрелены.

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Имена погибших израильтян: Либия Дикман (24), Хана Иферган (67), Элимелех Васерман (74), Юваль Дорон Кастельман (38).

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Либия Дикман работала учительницей, она была беременна первым ребенком (плод не спасли). Хана Иферган была директором школы в Бейт-Шемеше. Элимелех Васерман служил в раввинских судах.