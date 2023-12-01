Из кибуца Нир-Оз сообщили, что трое его жителей, считавшиеся похищенными, погибли

Пресс-служба кибуца Нир-Оз сообщила, что трое членов кибуца, считавшиеся похищенными, погибли.

Это Арье Залманович, 85 лет, отец двух сыновей и дедушка пятерых внуков, Майя Горен, 56 лет, воспительница детского сада, мать четверых детей (ее муж, Авнер Горен, был убит 7 октября, в возрасте 56 лет), и 54-летний Ронен Энгель. Его жена, Карина, и две дочери, Мика (18 лет) и Юваль (11 лет) были освобождены ХАМАСом в рамках "обмена" заложников на палестинских заключенных 27 ноября.

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Канцелярия главы правительства сообщала накануне, 30 ноября, что, по данным израильских властей, по состоянию на 30 ноября, в плену у террористов в Газе остаются 145 человек – среди них 118 мужчин и 27 женщин (включая несовершеннолетних). В этом списке 134 израильтян и 11 иностранцев. Троим заложникам еще нет 18 лет.

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По данным властей Израиля, с 7 октября террористы удерживали в секторе Газы около 240 заложников. Все эти люди были похищены во время нападения на участников фестиваля, военные базы и приграничные населенные пункты. Идет процесс постепенного освобождения заложников.

Всего с момента начала военных действий возвращены из плена ХАМАСа и "Исламского джихада" 102 заложника. До сделки – семь человек (включая двух женщин, погибших в плену), после сделки – 95 человек (из них 24 – иностранные рабочие из Филиппин и Таиланда).