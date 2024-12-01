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Израиль

МАДА: в результате сирены в центре Израиля есть пострадавшие

Война "Железные мечи"
Хуситы
Цева адом
Мада
время публикации: 01 декабря 2024 г., 06:54 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 06:58
МАДА: в результате сирены в центре Израиля есть пострадавшие
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что рано утром 1 декабря во время сирены "Цева адом" в центре Израиля пострадали четыре человека – они получили травмы по пути в убежища. Кроме того, нескольким людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

Сообщения о пострадавших поступали из Ришон ле-Циона, Реховота, Беэр-Яакова и Лода.

Израиль
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