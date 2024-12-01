МАДА: в результате сирены в центре Израиля есть пострадавшие

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что рано утром 1 декабря во время сирены "Цева адом" в центре Израиля пострадали четыре человека – они получили травмы по пути в убежища. Кроме того, нескольким людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

Сообщения о пострадавших поступали из Ришон ле-Циона, Реховота, Беэр-Яакова и Лода.