МАДА: в результате сирены в центре Израиля есть пострадавшие
время публикации: 01 декабря 2024 г., 06:54 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 06:58
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что рано утром 1 декабря во время сирены "Цева адом" в центре Израиля пострадали четыре человека – они получили травмы по пути в убежища. Кроме того, нескольким людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.
Сообщения о пострадавших поступали из Ришон ле-Циона, Реховота, Беэр-Яакова и Лода.
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