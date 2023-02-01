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    В Израиле

    Нетаниягу предложил выступить посредником между Россией и Украиной

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    Нетаниягу предложил выступить посредником между Россией и Украиной
    Yonatan Sindel/Flash90

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу дал обширное интервью телеканалу CNN. Беседа, состоявшаяся на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, вышла в эфир после того, как ближневосточный регион покинул государственный секретарь США Энтони Блинкен.

    Израильский лидер выразил уверенность, что мир с палестинцами станет возможным только после нормализации отношений еврейского государства с арабскими странами, который положит конец арабо-израильскому конфликту. "В соглашениях Авраама" мы обогнули палестинцев. Я предложил арабским государствам новую концепцию мира", – заявил глава правительства журналисту Джейку Тапперу.

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    Нетаниягу, по сути, отверг принцип двух государств, на котором настаивают США. Он сказал, что готов предоставить палестинцам самоуправление, но ответственность за вопросы безопасности останутся в руках Израиля. Он также сообщил, что ответом на последние теракты в Иерусалиме станет расширение поселенческой деятельности, подчеркнув, что не согласен с позицией США, согласно которым, это препятствует урегулированию.

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    Глава правительства заявил об ошибочности попыток положить конец иранским ядерным разработкам с помощью международных соглашений. По его словам, этот результат будет достигнут только в результате жестких санкций и реальной угрозой использовать военную мощь, чтобы покончить с разработками.

    Нетаниягу отказался брать ответственность за последний удар по иранскому стратегическому объекту в Исфахане, ограничившись констатацией, что Израиль принимает меры против разработок тех или иных систем вооружений. "На нас возлагают ответственность за каждый взрыв на Ближнем Востоке, неважно, сделали ли это мы или нет", – отметил он.

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    Премьер признал, что Израиль не хочет портить отношения с Россией, потому что для еврейского государства важна свобода действий против иранской угрозы в Сирии. Он рассказал, что вскоре после российского вторжения в Украину ему было предложено выступить посредником в конфликте, однако он отказался, потому что не занимал государственной должности. Теперь же он готов взять на себя посредничество, если этого попросят обе стороны, а США не будут против.

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    Отвечая на вопрос о том, согласится ли Израиль на поставки Украине зенитных комплексов "Железный купол", Нетаниягу заявил, что готов рассмотреть такую возможность. Он также подтвердил, что США передали украинской армии свои снаряды, хранившиеся на складах в Израиле.

    Коснулся Нетаниягу и ситуации на внутренней арене. Он призвал не обращать внимания на резкие заявления партнеров по коалиции, сообщив, что крепко держит руль в руках. Он также выразил уверенность, что инициированная правительством юридическая реформа будет служить укреплению израильской демократии.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 30 Января 2023
    На фоне слухов о причастности Израиля к атаке в Исфахане Нетаниягу заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 30 Января 2023
    Беседа Нетаниягу и Макрона: лидеры Израиля и Франции осудили причастность Ирана в нанесении вреда гражданам Украины
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Января 2023
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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 6 Января 2023
    В офисе Зеленского заявили, что "Нетаниягу мог бы стать посредником на переговорах с Россией"
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