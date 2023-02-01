Над Сдеротом перехвачена ракета, запущенная из сектора Газы

В среду, 1 февраля, в 17:26 в Сдероте и в населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий о ракетном обстреле.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы, которая была перехвачена системой ПРО.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что жительница Сдерота (примерно 50 лет) упала по дороге в бомбоубежище. Она получила легкие травмы и была доставлена в больницу. По информации радиостанции "Кан Бет", женщина возвращалась с церемонии поминовения Эллы Абукасис, 17-летней девушки, погибшей 18 лет назад во время обстрела из Газы.

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Мэрия Сдерота сообщила, что обломки ракеты были обнаружены во дворе одного из домов. Они причинили незначительный ущерб строению и автомобилю.

Палестинское информационное агентство "Шехаб" сообщило, что в ответ на ракетный обстрел ЦАХАЛ обстрелял позицию ХАМАСа на границе сектора Газы и Израиля. Согласно этому источнику, обстрелу подвергся "пункт полевого управления Хама аль-Тугур", расположенный в центральной части сектора.

В прошлый раз израильская территория подвергалась обстрелу из Газы в ночь на 27 января. В ответ на запуск ракет тогда Армия обороны Израиля атаковала военные объекты ХАМАСа (подземный завод по производству ракет и тренировочную базу), возлагая на эту террористическую организацию ответственность за любые враждебные действия из сектора Газы.

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Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2023 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2023-й год.

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Февраль. 1 ракета, 1 ракета перехвачена "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

Январь. 7 ракет, 3 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

2022-й год. Более 500 ракет. Свыше 200 ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибших нет. Двое раненых.

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2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

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2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

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2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

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2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

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2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

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2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.