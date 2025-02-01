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Израиль

Внимание, розыск: пропал 33-летний гражданин Грузии Ника Гогниашвили

Полиция
Розыск
время публикации: 01 февраля 2025 г., 17:07 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 17:07
Внимание, розыск: пропал 33-летний гражданин Грузии Ника Гогниашвили
Пресс-служба ЦАХАЛа

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 33-летний гражданин Грузии Ника Гогниашвили.

В последний раз его видели в пятницу, 31 января, возле торгового центра "Савьоним" в Иехуде, после чего от него не было вестей.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

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