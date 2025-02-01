Внимание, розыск: пропал 33-летний гражданин Грузии Ника Гогниашвили

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 33-летний гражданин Грузии Ника Гогниашвили.

В последний раз его видели в пятницу, 31 января, возле торгового центра "Савьоним" в Иехуде, после чего от него не было вестей.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.