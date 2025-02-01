Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 1 февраля, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. В долинах на севере туман.

В Иерусалиме – 9-15 градусов, в Тель-Авиве – 13-19, в Хайфе – 12-18, в Эйлате – 14-22, в Беэр-Шеве – 11-18, в Мицпе-Рамоне – 10-16, на побережье Мертвого моря – 15-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-20, в Ариэле – 11-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-18, на Голанских высотах – 7-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В воскресенье – переменная облачность, температура немного повысится. В понедельник-вторник – без существенных изменений, переменная облачность.