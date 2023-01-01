Опрос "Решет": если бы выборы были сегодня, блок Нетаниягу не смог бы сформировать коалицию

В воскресенье, 1 января, телеканал "Решет-13" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного на прошлой неделе профессором Камилем Фуксом, и посвященного отношению респондентов к новому правительству.

По данным этого опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, набрал бы вместо 64 мандантов – 58.

Партия "Ликуд", получившая во время выборов 32 мандата, сегодня имела бы 31 мандат. Партия "Еш Атид" получила бы 26 мандатов вместо 24, имеющихся у нее сегодня.

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"Ционут Датит" под руководством Бецалеля Смотрича и Итамара Бен Гвира вместо 14 мандатов, имела бы 12.

Партия ШАС, набравшая во время выборов 11 мандатов, по результатам последнего опроса, могла бы получить 8 мест в Кнессете.

Партия "Яадут а-Тора", единственная в блоке Нетаниягу, сохраняет имеющиеся у нее мандаты (7).

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Блок "Махане Мамлахти", согласно опросам, получил бы 12 мандатов (столько же, сколько у блока имеется сейчас), партия "Наш дом Израиль" получила бы 6 мандатов, "Авода" – 4. Если бы в выборах участвовала партия МЕРЕЦ, то сегодня она могла бы получить 4 мандата, РААМ сегодня бы получил 6 мандатов вместо 5, ХАДАШ-ТААЛ – 4 мандата вместо 5.

Партия БАЛАД, как и во время выборов, не смогла бы преодолеть электоральный барьер.