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    В Израиле

    БАГАЦ объявил об отмене Закона о принципе крайней неприемлемости

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    БАГАЦ объявил об отмене
    Yonatan Sindel/Flash90

    1 января 2024 года Высший суд справедливости (БАГАЦ) объявил об отмене поправки к Основному закону, получившей название Закон о принципе крайней неприемлемости.

    12 из 15 судей коллегии постановили, что у Верховного суда есть полномочия отменять Основные законы, 8 из 15 судей поддержали решение об отмене закона.

    Судьи Ханох Минц, Ноам Сольберг и Йосеф Эльрон не только выступили против, но и постановили, что у Верховного суда нет полномочий отменять Основной закон. Судья Ноам Сольберг через несколько лет должен занять пост главы Верховного суда.

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    Речь идет о первом в истории государства вердикте, отменяющем действие Основного закона.

    Отметим, что в распоряжении судей было несколько альтернатив, однако они приняли решение полностью отменить закон.

    На прошлой неделе журналист телекомпании "Кешет" Амит Сегаль опубликовал черновик вердикта, в котором помимо прочего упоминались причины, по которым бывшая председатель Верховного суда Эстер Хают выступила за отмену закона. Помимо прочего, Хают аргументировала свою позицию тем, что закон, вносящий серьезные изменения "в порядок формирования Конституции", как она это назвала, был принят минимальным большинством без широкого консенсуса.

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    Бывшая министр юстиции Айелет Шакед прокомментировала решение БАГАЦа и заявила, что изменения в юридической системе необходимо осуществлять шаг за шагом, без громких деклараций, без публикаций в "твиттере" и без разжигания вражды. "Тот факт, что вердикт суда, принятый минимальным большинством, может быть полностью изменен в результате изменений состава Верховного суда, показывает необходимость постепенных эволюционных изменений, без громких деклараций, за которыми нет реальных шагов", – заявила Шакед.

    Министр диаспоры Амихай Шикли заявил, что наши бойцы рискуют жизнью на фронте и демонстрируют сплоченность, глава Верховного суда продемонстрировала полную оторванность от духа народа, безответственность и полное отсутствие государственного мышления.

    Спикер Кнессета Амир Охана: "Само собой разумеется, что у Верховного суда нет никаких полномочий отменять Основной закон. И совершенно понятно, что мы не сможем заниматься всем этим до тех пор, пока продолжается война".

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    Официальный комментарий партии "Ликуд": "Вызывает сожаление, что Верховный суд принял решение опубликовать вердикт, являющийся крайне контраверсальным в тот период, когда солдаты, находящиеся на правом и на левом фланге политического спектра, ведут войну и рискуют жизнями в ходе боев в секторе Газы. Решение БАГАЦа противоречит волеизъявлению граждан, стремящихся к единству, особенно во время войны".

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