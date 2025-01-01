Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 1 января, на большей части территории Израиля ожидается повышение температуры. Ясно, легкий ветер.

В Иерусалиме – 5-12 градусов, в Тель-Авиве – 9-17, в Хайфе – 7-14, в Эйлате – 11-18, в Беэр-Шеве – 8-16, в Мицпе-Рамоне – 6-14, на побережье Мертвого моря – 12-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-17, в Ариэле – 6-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-12, на Голанских высотах – 6-10.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 50-110 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В четверг ожидается повышение температуры, переменная облачность.