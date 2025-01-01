СМИ: известный певец задержан по подозрению в сексуальном преступлении

Согласно сообщениям в СМИ, полиция задержала известного певца по подозрению в изнасиловании 20-летней женщины.

По данным "Мако", инцидент произошел на прошлой неделе в Ришон ле-Ционе. К своей жалобе пострадавшая приложила медицинские документы.

Задержанный отрицает выдвинутые против него обвинения. По информации новостной службы "Кан", певец не отрицает факт интимной связи, но утверждает, что все происходило по взаимному согласию.

Ожидается, что в четверг, 2 января, задержанный будет доставлен в суд для продления срока содержания под стражей.