x
01 января 2025
|
последняя новость: 21:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 января 2025
|
01 января 2025
|
последняя новость: 21:35
01 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ: известный певец задержан по подозрению в сексуальном преступлении

Полиция
Расследование
Сексуальное насилие
время публикации: 01 января 2025 г., 21:35 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 21:35
СМИ: известный певец задержан по подозрению в сексуальном преступлении
AP Photo/Patrick Semansky

Согласно сообщениям в СМИ, полиция задержала известного певца по подозрению в изнасиловании 20-летней женщины.

По данным "Мако", инцидент произошел на прошлой неделе в Ришон ле-Ционе. К своей жалобе пострадавшая приложила медицинские документы.

Задержанный отрицает выдвинутые против него обвинения. По информации новостной службы "Кан", певец не отрицает факт интимной связи, но утверждает, что все происходило по взаимному согласию.

Ожидается, что в четверг, 2 января, задержанный будет доставлен в суд для продления срока содержания под стражей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 03 октября 2022

Женские организации призвали радио и телевидение не транслировать песни Эяля Голана
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 07 апреля 2022

Певец Эяль Голан допрошен в связи с новыми жалобами на сексуальные домогательства
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 04 октября 2021

В книге "Моё тело" модель Эмили Ратажковски пишет о насилии со стороны певца Робина Тика