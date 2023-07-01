26-я суббота протестов: "Мы не сдадимся, Израиль останется демократическим"

1 июля в Тель-Авиве, Хайфе, Беэр-Шеве, Нетании и других городах – всего в более чем 150 населенных пунктах – вновь прошли демонстрации протеста против юридической реформы.

Традиционно самая массовая акция состоялась в Тель-Авиве, митинг, в котором принял участие мэр города Рон Хульдаи, начался в 19:30. Около 20:00 демонстранты перекрыли для движения транспорта южный Аялон.

В последние недели численность тель-авивских манифестаций заметно снизилась, но организаторы надеются, что продолжающееся продвижение правительством правовой реформы заставит людей выйти из дома. Накануне они заявили, что "Израиль переживает темные времена, Нетаниягу и Левин готовятся запретить демонстрации".

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

Также массовые манифестации прошли в Хайфе, Иерусалиме, Ашдоде, Беэр-Шеве, Бейт-Шемеше, Нетании, Кармиэле. Сотни демонстрантов уже около 18:00 собрались на перекрестке Каркур, скандируя: "Мы не сдадимся, Израиль останется демократическим".

В Хайфе полиция задержала демонстранта, размахивавшего палестинским флагом.

Напомним, в минувшую субботу на митинге на улице Каплан в Тель-Авиве организаторы объявили о создании "спецназа Каплан" и пообещали, что в ближайшее время будут проводиться "точечные" акции протеста против "антидемократических законов", проведение которых готовит правительство".

adv_13 incontent_2