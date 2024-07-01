Полиция сообщает об обнаружении тел погибших в Ашдоде и Сдероте

Полиция Израиля сообщает о проведении расследований в связи с гибелью двух человек. В официальном сообщении сказано, что одно тело нашли на судне в Ашдоде, другого умершего нашли в общественном месте в Сдероте.

Уточняется также, что мужчину, тело которого нашли в Сдероте, разыскивали с раннего утра.

Причины смерти этих людей устанавливаются.