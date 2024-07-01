Институт "Альма": каждый второй удар "Хизбаллы" – по гражданскому объекту

Согласно данным института "Альма", в июне 2024 года было совершено 288 атак по территории Израиля с севера. Таким образом, по интенсивности атак июнь стал третьим месяцем с начала войны после мая и декабря.

Наиболее интенсивными атаки были после ликвидации ЦАХАЛом командира подразделения "Нацер" Абу Талеба 11 июня этого года.

В общей сложности с 8 октября 2023 года с севера было осуществлено 2295 атак по территории Израиля, из них 48,8% – по гражданским объектам.

По сравнению с первым периодом войны в последние месяцы наблюдается сокращение использования "Хизбаллой" противотанковых ракет, и увеличение количества беспилотников-камикадзе.