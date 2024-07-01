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Израиль

ЦАХАЛ: за один час из Газы в сторону израильской территории были выпущены десятки ракет

время публикации: 01 июля 2024 г., 08:50 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 09:02
ЦАХАЛ: за один час из Газы в сторону израильской территории были выпущены десятки ракет
Arie Leib Abrams/Flash90

ЦАХАЛ подтверждает информацию о ракетном обстреле из сектора Газы утром 1 июля и сообщает, что в течение одного часа со стороны Хан-Юниса террористами были выпущены около 20 ракет.

Некоторые ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол", другие упали на открытой местности. Пострадавших нет, заявляет ЦАХАЛ.

Артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по точкам запуска ракет.

Ответственность за обстрел взяли на себя "Бригады Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада").

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