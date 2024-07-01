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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 1 июля: удары по целям на севере, в центре и юге сектора

время публикации: 01 июля 2024 г., 06:07 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 06:12
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 1 июля: удары по целям на севере, в центре и юге сектора
AP Photo/Abed Khaled

В ночь на 1 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий была ниже, чем в прошлую ночь.

На севере сектора: ЦАХАЛ нанес удары по целям в районе Ас-Сабра в городе Газа, известно о раненых.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в центральных районах сектора, в частности была атакована цель в районе "Великой мечети" в лагере Аль-Бурейдж.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в центре Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 1 июля.

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