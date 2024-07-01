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Израиль

ЦАХАЛ: в Рафиахе уничтожен подземный завод "Исламского джихада" по производству ракет

время публикации: 01 июля 2024 г., 20:17 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 20:21
ЦАХАЛ: в Рафиахе уничтожен подземный завод по производству ракет "Исламского джихада"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Боевые группы бригады спецназначения "Командо", 401-й бригады, спецформирования инженерных войск "Яхалом" под командование 162-й дивизии обнаружили и уничтожили подземный завод по производству ракет "Исламского джихада". Завод находился в квартале Тель-Султан города Рафиах, он использовался для производства ракет самой большой дальности из тех, что были на вооружении "Исламского джихада".

Сообщается, что эта операция сопровождалась боями с террористами как на поверхности земли, так и под землей. Часть боевиков была ликвидирована с беспилотников ЦАХАЛа и с помощью высокоточных ракет.

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