ЦАХАЛ: в Рафиахе уничтожен подземный завод "Исламского джихада" по производству ракет

Боевые группы бригады спецназначения "Командо", 401-й бригады, спецформирования инженерных войск "Яхалом" под командование 162-й дивизии обнаружили и уничтожили подземный завод по производству ракет "Исламского джихада". Завод находился в квартале Тель-Султан города Рафиах, он использовался для производства ракет самой большой дальности из тех, что были на вооружении "Исламского джихада".

Сообщается, что эта операция сопровождалась боями с террористами как на поверхности земли, так и под землей. Часть боевиков была ликвидирована с беспилотников ЦАХАЛа и с помощью высокоточных ракет.