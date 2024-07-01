Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 1 июля, температура немного повысится, в основном во внутренних и горных районах, и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 24-28, в Эйлате – 28-39, в Беэр-Шеве – 21-35, в Мицпе-Рамоне – 22-30, на побережье Мертвого моря – 26-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-31, в Ариэле – 19-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-35, на Голанских высотах – 19-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 90-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

Во вторник-четверг температура повысится.