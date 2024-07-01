ЦАХАЛ сообщил о гибели военнослужащего в бою на юге сектора Газы

Разрешено к публикации: в ходе боев на юге сектора Газы погиб 21-летний сержант Ори Ицхак Хадад, из Беэр-Шевы, боец 931-го батальона бригады "Нахаль".

В том же бою был тяжело ранен еще один боец бригады "Нахаль". Он доставлен в больницу.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 317 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погиб 671 военнослужащий ЦАХАЛа.