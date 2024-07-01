x
01 июля 2024
|
последняя новость: 15:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 июля 2024
|
01 июля 2024
|
последняя новость: 15:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о гибели военнослужащего в бою на юге сектора Газы

время публикации: 01 июля 2024 г., 15:08 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 15:17
ЦАХАЛ сообщил о гибели военнослужащего в бою на юге сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боев на юге сектора Газы погиб 21-летний сержант Ори Ицхак Хадад, из Беэр-Шевы, боец 931-го батальона бригады "Нахаль".

В том же бою был тяжело ранен еще один боец бригады "Нахаль". Он доставлен в больницу.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 317 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погиб 671 военнослужащий ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ