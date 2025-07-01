x
01 июля 2025
|
последняя новость: 21:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 июля 2025
|
01 июля 2025
|
последняя новость: 21:22
01 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В больницу в Нацерете доставлен подросток в критическом состоянии после падения с лошади

время публикации: 01 июля 2025 г., 21:12 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 21:12
В больницу в Нацерете доставлен подросток в критическом состоянии после падения с лошади
Michael Giladi/Flash90

12-летний подросток упал с лошади недалеко от 79-го шоссе в районе Ципори. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мальчик получил множественные травмы. Его состояние критическое.

Пострадавший доставлен в Итальянскую больницу в Нацерете.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 апреля 2024

Жокей умер через две недели после падения на скачках в Австралии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 марта 2024

Олимпийский медалист получил тяжелые травмы после падения с лошади и может пропустить олимпиаду
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 сентября 2023

В Яфии мужчина получил тяжелые травмы в результате падения с лошади