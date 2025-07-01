В больницу в Нацерете доставлен подросток в критическом состоянии после падения с лошади
время публикации: 01 июля 2025 г., 21:12 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 21:12
12-летний подросток упал с лошади недалеко от 79-го шоссе в районе Ципори. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мальчик получил множественные травмы. Его состояние критическое.
Пострадавший доставлен в Итальянскую больницу в Нацерете.
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