Новая диспозиция генерала Айзенкота. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны и перемирия.

После окончания войны с Ираном и на фоне затухающей кампании в Газе израильская политика вновь приходит в движение. Однако первым шаг сделал не премьер и не оппозиция, а бывший начальник Генштаба, а ныне депутат Кнессета Гади Айзенкот. Его решение покинуть партию "Махане Мамлахти" стало не только тактическим маневром, но и сигналом о его претензии на лидерство в лагере противников Нетаниягу.

Айзенкот, по сути, уходит, чтобы вернуться. Не исключено, что он создаст собственную политическую силу, способную объединиться с другими центристами. Его конечная цель, как считают обозреватели, – пост премьер-министра. Но этот шаг вносит дополнительный раскол в уже и без того фрагментированную оппозицию. На фоне разногласий между Ганцем, Лапидом, Либерманом и Беннетом, создание еще одной партии может ослабить шансы на победу в будущем.

Тем временем правый лагерь, несмотря на внутренние противоречия, остается монолитным вокруг фигуры Нетаниягу. Там нет дилеммы выбора: "хотите правых – получаете Нетаниягу". А вот в лагере оппозиции – нет единого лидера и слишком много тактических расчетов.

Сможет ли Айзенкот стать центром притяжения и объединить вокруг себя блок? Или его появление приведет к еще большему дроблению и даст Нетаниягу шанс снова удержать власть?

Кто станет единым кандидатом от оппозиции? И будет ли он вообще?

Подробности – в нашем новом видео.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".