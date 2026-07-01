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Израиль

Вооруженное нападение в Шфараме, убит молодой мужчина

Убийства
Криминал в арабском секторе
время публикации: 01 июля 2026 г., 06:26 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 06:30
Вооруженное нападение в Шфараме, убит молодой мужчина
Пресс-служба МАДА

Утром 1 июля в Шфараме было совершено вооруженное нападение, в результате которого был убит мужчина 24 лет. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали его смерть.

Начато расследование.

Полиция передает, что мужчина был застрелен. Его личность устанавливается.

С начала года жертвами насилия в арабском секторе стали 145 человек. За аналогичный период прошлого года были зарегистрированы около 130 таких убийств.

Израиль
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