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    В Израиле

    21 год спустя. В Тель-Авиве прошла церемония памяти жертв теракта в "Дольфи"

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    21 год спустя. В Тель-Авиве прошла церемония памяти жертв теракта в
    Фото NEWSru.co.il     21 год спустя. В Тель-Авиве прошла церемония памяти жертв теракта в
    Фото NEWSru.co.il     21 год спустя. В Тель-Авиве прошла церемония памяти жертв теракта в
    Фото NEWSru.co.il     ВСЕ ФОТО

    Вечером 1 июня состоялась ежегодная траурная церемония в память о жертвах теракта на дискотеке в "Дельфи". На церемонии присутствовали близкие погибших и раненых в результате теракта, совершенного 21 год назад, а также министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете и представители городских властей.

    В этом году впервые место проведения церемонии были вынуждены перенести на несколько сотен метров в парк Чарльза Клора, поскольку на месте, где установлены памятники жертвам теракта в "Дельфи", в настоящее время ведутся строительные работы. На месте проведения церемонии был установлен символический факел.

    Напомним, на месте теракта в "Дольфи" установлены два памятника – камень с именами погибших в теракте людей и самодельная конструкция, изображающая детей с надписью на русском и иврите "Это наш дом. Мы не прекратим танцевать". Само здание дискотеки, стены которого были расписаны в память о погибших подростках, снесли в 2018 году.

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    Теракт в "Дольфи"

    1 июня 2001 года, за пятнадцать минут до окончания Дня защиты детей террорист-самоубийца привел в действие взрывное устройство в толпе подростков, которые стояли у входа в популярную тель-авивскую дискотеку "Дольфи". Погиб 21 человек, 120 получили ранения.

    Большинство пострадавших составили новые репатрианты из бывшего СССР. Семеро погибших, а также многие раненые были учащимися тель-авивской школы "Шевах Мофет", популярной среди русскоязычных израильтян.

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    Имена погибших в результате теракта возле дискотеки "Дольфи":

    Мария Тагильцева, 14 лет
    Евгения Дорфман, 15 лет
    Раиса Немировская, 15 лет
    Юлия Скляник, 15 лет
    Аня Казачкова, 15 лет
    Катрин Кастиньяда, 15 лет
    Ирина Непомнящая, 16 лет
    Марьяна Медведенко, 16 лет
    Лиана Саакян, 16 лет
    Марина Берковская, 17 лет
    Симона Рудина, 17 лет
    Алексей Лупало, 17 лет
    Юлия Налимова, 16 лет
    Елена Налимова, 18 лет
    Ирина Осадчая, 18 лет
    Илья Гутман, 19 лет
    Сергей Панченко, 20 лет
    Роман Джанашвили, 21 год
    Диаз Нурманов, 21 год
    Ян Блюм, 25 лет
    Ури Шахар, 32 года

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    Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламский джихад". Исполнителем теракта был житель Калькилии Саид Хутари.

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