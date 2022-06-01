ВВС Израиля сбили беспилотный аппарат армии Египта

В среду, 1 июня, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об инциденте, произошедшем в воздушном пространстве страны в начале недели.

Беспилотник был сбит истребителями ВВС в районе горы Саги, недалеко от границы с Египтом.

В сообщении говорится, что наблюдением за аппаратом велось еще до того, как он пересек воздушную границу.

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13-й канал израильского телевидения передает, что сбитый беспилотник принадлежал армии Египта. Он ошибочно был идентифицирован ВВС Израиля как "вражеский объект" и на его перехват с аэродрома Рамон были отправлены истребители F16i. Сайт телеканала пишет, что египтяне предупредили Израиль, что они потеряли контроль над аппаратом, и по согласованию с ними он был сбит ракетой воздух-воздух.

ЦАХАЛ проводит расследование инцидента.