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    В Израиле

    ВВС Израиля сбили беспилотный аппарат армии Египта

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    ВВС Израиля сбили беспилотный аппарат, проникший из Египта
    Gili Yaari / Flash 90     ВВС Израиля сбили беспилотный аппарат, проникший из Египта
    Yonatan Sindel/Flash90

    В среду, 1 июня, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об инциденте, произошедшем в воздушном пространстве страны в начале недели.

    Беспилотник был сбит истребителями ВВС в районе горы Саги, недалеко от границы с Египтом.

    В сообщении говорится, что наблюдением за аппаратом велось еще до того, как он пересек воздушную границу.

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    13-й канал израильского телевидения передает, что сбитый беспилотник принадлежал армии Египта. Он ошибочно был идентифицирован ВВС Израиля как "вражеский объект" и на его перехват с аэродрома Рамон были отправлены истребители F16i. Сайт телеканала пишет, что египтяне предупредили Израиль, что они потеряли контроль над аппаратом, и по согласованию с ними он был сбит ракетой воздух-воздух.

    ЦАХАЛ проводит расследование инцидента.

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