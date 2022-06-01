Переговоры или давление на РААМ: в Кнессете спорят о намерениях Гидеона Саара

В "Ликуде" и "Тиква Хадаша" опровергают информацию о переговорах, которые якобы ведут представители министра юстиции Гидеона Саара с представителями главы "Ликуда" Биньямина Нетаниягу.

Депутат Кнессета Шарен Аскель ("Тиква Хадаша") заявила, что речь идет о публикациях, не имеющих отношения к реальности: "Мы отстаиваем свои взгляды, и именно поэтому наши противники распускают слухи и различные фейки, которые направлены на расшатывание коалиции".

adv_10 incontent_1

В пресс-службе "Ликуда" подтвердили, что никаких переговоров с "Тиква Хадаша" нет.

adv_11 m_ar_1

Газета "Гаарец" пишет, что от имени Гидеона Саара переговоры ведет министр строительства Зеэв Элькин, а от имени Биньямина Нетаниягу – адвокат Яаков Атаракчи. Газета "Едиот Ахронот", в свою очередь, пишет, что Нетаниягу дал распоряжение своим депутатам понизить агрессивность атак на Гидеона Саара.

Согласно опубликованной информации, речь идет о создании альтернативного правительства в действующем Кнессете без необходимости идти на новые выборы. В политических кругах полагают, что в настоящий момент шанс на успех таких переговоров, даже если они ведутся, крайне низок.

adv_12 incontent_2

Судя по всему, речь идет о попытке давления на партию РААМ, которая отказывается поддержать закон о продлении действия израильского законодательства в Иудее и Самарии. Накануне министр юстиции заявил, что голосование по этому законопроекту запланировано на 7 июня.

adv_13 m_ar_2

Саар подчеркивает, что голосование по этому законопроекту станет еще одним экзаменом для депутатов от коалиции. "Если депутаты не утвердят этот законопроект, станет ясно, что они не заинтересованы в продолжении существования нынешней коалиции", – заявил министр юстиции.

31 мая телеканал "Кан 11" публиковал информацию, согласно которой голосование по этому законопроекту будет отложено еще на неделю, чтобы дать возможность руководству коалиции прийти к договоренностям о голосовании за законопроект.

adv_14 incontent_3

1 июня премьер-министр Нафтали Беннет созвал заседание глав коалиционных фракций. Предполагается, что главной темой обсуждения станет ситуация в коалиции в связи с законом о Иудее и Самарии. Однако в окружении Беннета заявляют, что намерены потребовать от глав коалиционных партий восстановить коалиционную дисциплину в своих партиях.

adv_15 m_ar_3

В среду на голосование Кнессета будет вынесен законопроект о запрете на вывешивание флагов

Палестинской автономии в кампусах израильских университетов.