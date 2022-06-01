ЦАХАЛ разрушает дом террориста, убившего пять человек в Бней-Браке

Вечером 1 июня пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в деревню Яабед прибыли инженерные войска для разрушения дома Дия Хамарша, убившего пять человек в Бней-Браке.

Палестинские СМИ сообщают о беспорядках в Яабеде и столкновениях между израильскими военнослужащими и местными жителями.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии передало, что в больницу в Дженине поступили трое раненых в критическом состоянии. Утверждается, что все они были ранены в результате огня, открытого израильскими военнослужащими. Позднее стало известно об одном погибшем.

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Информационное агентство "Шехаб" публикует видео из больницы, на котором видно, что возле нее собрались десятки людей, наблюдающих за выгрузкой из "скорых" раненых.

Палестинские СМИ передают, что в больницу продолжают поступать раненые.

Отделение ХАМАСа в Дженине обратилось к палестинской молодежи с призывом принять участие в столкновениях с солдатами "оккупационной армии" в Яабеде. Это обращение было передано также телеканалом "Аль-Акса".

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Предварительные результаты расследования обстоятельств теракта в Бней-Браке

Судя по сообщениям полиции и сайта Ynet, предварительное расследование обстоятельств теракта в Бней-Браке показало, что террорист, Дия Хамарша, убивший пять человек, стрелял из автоматической винтовки M-16, которая была доставлена в Палестинскую автономию контрабандистами из Египта или Иордании. Речь не идет об оружии, похищенном у израильских военных или иных силовых структур. По всей видимости, при стрельбе в день теракта у автомата возникали технические проблемы.

Расследование показало, что Хамарша въехал в центр Бней-Брака на автомобиле Honda Civic серого цвета с израильскими номерными знаками, вышел из машины, а затем открыл огонь по случайным прохожим. По мнению следователей, место для совершения теракта было выбрано спонтанно. По всей видимо, в самом Бней-Браке террорист действовал в одиночку.

Установлено, что 29 марта около 20:00 террорист въехал в Бней-Брак, остановившись на перекрестке улиц Жаботински и Герцль. Он выстрелил в человека, ехавшего на мотороллере, но промахнулся. Затем он пошел в сторону улицы Бялик и около продуктового магазина застрелил двух мужчин (граждан Украины, 23 и 32 лет). После этого террорист прошел в сторону улицы а-Шаним, где на перекрестке застрелил 37-летнего израильтянина (Яакова Шалома, 37 лет). Потом он вернулся на улицу Герцль, где застрелил 30-летнего израильтянина (Авишая Йехезкеля). На улице Герцль в перестрелку с террористом вступили двое сотрудников полиции, один из которых (Амир Хури, 32 года) получил смертельное ранение. Напарник тяжелораненного полицейского застрелил террориста.

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Израильская радиостанция "Кан Бет" опубликовала имена двух украинцев, убитых вечером 29 марта террористом в Бней-Браке. Это Виктор Сорокопут и Дмитрий Митрик. Погибшим было 23 и 32 года. МИД Украины, не называя имен, уведомил, что речь идет о двух мужчинах, которые долгое время проживали в Израиле (то есть являются иностранными рабочими, а не беженцами), оба из Черновицкой области.

Теракт в Бней-Браке совершил Дия Хамарша, 26-летний житель деревни Яабед на севере Самарии. Согласно опубликованной информации, террорист был активистом движения ФАТХ. В прошлом он отбывал наказание в израильской тюрьме за торговлю боеприпасами и за принадлежность к террористической организации. В 2015 году был освобожден из тюрьмы. В последнее время работал на стройках в Бней-Браке, не имея разрешения на въезд в Израиль.