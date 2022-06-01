ЦАХАЛ разрушает дом террориста, убившего пять человек в Бней-Браке
Вечером 1 июня пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в деревню Яабед прибыли инженерные войска для разрушения дома Дия Хамарша, убившего пять человек в Бней-Браке.
Палестинские СМИ сообщают о беспорядках в Яабеде и столкновениях между израильскими военнослужащими и местными жителями.
Министерство здравоохранения Палестинской автономии передало, что в больницу в Дженине поступили трое раненых в критическом состоянии. Утверждается, что все они были ранены в результате огня, открытого израильскими военнослужащими. Позднее стало известно об одном погибшем.
Информационное агентство "Шехаб" публикует видео из больницы, на котором видно, что возле нее собрались десятки людей, наблюдающих за выгрузкой из "скорых" раненых.
Палестинские СМИ передают, что в больницу продолжают поступать раненые.
Отделение ХАМАСа в Дженине обратилось к палестинской молодежи с призывом принять участие в столкновениях с солдатами "оккупационной армии" в Яабеде. Это обращение было передано также телеканалом "Аль-Акса".
Предварительные результаты расследования обстоятельств теракта в Бней-Браке
Судя по сообщениям полиции и сайта Ynet, предварительное расследование обстоятельств теракта в Бней-Браке показало, что террорист, Дия Хамарша, убивший пять человек, стрелял из автоматической винтовки M-16, которая была доставлена в Палестинскую автономию контрабандистами из Египта или Иордании. Речь не идет об оружии, похищенном у израильских военных или иных силовых структур. По всей видимости, при стрельбе в день теракта у автомата возникали технические проблемы.
Расследование показало, что Хамарша въехал в центр Бней-Брака на автомобиле Honda Civic серого цвета с израильскими номерными знаками, вышел из машины, а затем открыл огонь по случайным прохожим. По мнению следователей, место для совершения теракта было выбрано спонтанно. По всей видимо, в самом Бней-Браке террорист действовал в одиночку.
Установлено, что 29 марта около 20:00 террорист въехал в Бней-Брак, остановившись на перекрестке улиц Жаботински и Герцль. Он выстрелил в человека, ехавшего на мотороллере, но промахнулся. Затем он пошел в сторону улицы Бялик и около продуктового магазина застрелил двух мужчин (граждан Украины, 23 и 32 лет). После этого террорист прошел в сторону улицы а-Шаним, где на перекрестке застрелил 37-летнего израильтянина (Яакова Шалома, 37 лет). Потом он вернулся на улицу Герцль, где застрелил 30-летнего израильтянина (Авишая Йехезкеля). На улице Герцль в перестрелку с террористом вступили двое сотрудников полиции, один из которых (Амир Хури, 32 года) получил смертельное ранение. Напарник тяжелораненного полицейского застрелил террориста.
Израильская радиостанция "Кан Бет" опубликовала имена двух украинцев, убитых вечером 29 марта террористом в Бней-Браке. Это Виктор Сорокопут и Дмитрий Митрик. Погибшим было 23 и 32 года. МИД Украины, не называя имен, уведомил, что речь идет о двух мужчинах, которые долгое время проживали в Израиле (то есть являются иностранными рабочими, а не беженцами), оба из Черновицкой области.
Теракт в Бней-Браке совершил Дия Хамарша, 26-летний житель деревни Яабед на севере Самарии. Согласно опубликованной информации, террорист был активистом движения ФАТХ. В прошлом он отбывал наказание в израильской тюрьме за торговлю боеприпасами и за принадлежность к террористической организации. В 2015 году был освобожден из тюрьмы. В последнее время работал на стройках в Бней-Браке, не имея разрешения на въезд в Израиль.