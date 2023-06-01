Сегодня отмечается 22-я годовщина со дня, когда был совершен теракт на дискотеке "Дольфи" в Тель-Авиве

Сегодня отмечается день памяти жертв теракта на дискотеке "Дольфи", в результате которого 1 июня 2001 года погибли десятки людей.

Вечером на тель-авивской набережной, недалеко от места, где ранее находилась дискотека "Дольфи", соберутся израильтяне, чтобы вновь почтить память погибших.

Официальная церемония в этом году прошла на четыре дня раньше, 28 мая. На ней присутствовали министр алии и интеграции Офир Софер (партия "Ционут Датит") и другие чиновники этого ведомства, депутат Кнессета Евгений Сова (НДИ), семьи жертв теракта. Как и в прошлом году, из-за продолжающихся строительных работ церемония проходила в парке Чарльз Клор, а не около памятников погибшим.

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Еще одна церемония памяти погибших осенью должна пройти на территории мемориала, расположенного в заповеднике Неот Кдумим.

Теракт в "Дольфи"

Поздно вечером 1 июня 2001 года, за пятнадцать минут до окончания Дня защиты детей террорист-самоубийца привел в действие взрывное устройство в толпе подростков, которые стояли у входа в популярную тель-авивскую дискотеку "Дольфи". Погиб 21 человек, 120 получили ранения.

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Большинство пострадавших составили новые репатрианты из бывшего СССР. Семеро погибших, а также многие раненые были учащимися тель-авивской школы "Шевах Мофет", популярной среди русскоязычных израильтян.

Имена погибших в результате теракта возле дискотеки "Дольфи":

Мария Тагильцева, 14 лет

Евгения Дорфман, 15 лет

Раиса Немировская, 15 лет

Юлия Скляник, 15 лет

Аня Казачкова, 15 лет

Катрин Кастиньяда, 15 лет

Ирина Непомнящая, 16 лет

Марьяна Медведенко, 16 лет

Лиана Саакян, 16 лет

Марина Берковская, 17 лет

Симона Рудина, 17 лет

Алексей Лупало, 17 лет

Юлия Налимова, 16 лет

Елена Налимова, 18 лет

Ирина Осадчая, 18 лет

Илья Гутман, 19 лет

Сергей Панченко, 20 лет

Роман Джанашвили, 21 год

Диаз Нурманов, 21 год

Ян Блюм, 25 лет

Ури Шахар, 32 года

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Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламский джихад". Исполнителем теракта был житель Калькилии Саид Хутари.

На месте теракта в "Дольфи" были установлены два памятника – стела с именами погибших в теракте людей (авторы Варда Гиволи и Илан Гельбер) и самодельная конструкция, изображающая детей с надписью на русском и иврите "Это наш дом. Мы не прекратим танцевать" (автор Давид Шабат). Само здание дискотеки, стены которого были расписаны в память о погибших подростках, снесли в 2018 году.