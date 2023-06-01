Эйлат накрыла песчаная буря, в Израиль пришла жара

Движущаяся с юга сильная песчаная буря достигла территории Израиля, накрыв Эйлат и часть пустыни Арава. В аэропорту имени Илана и Асафа Рамонов были временно приостановлены вылет и посадка самолетов.

На всей территории Израиля в течение ближайших суток ожидается высокий уровень запыления и исключительная жара. Температура воздуха во многих районах страны достигнет 40 градусов Цельсия, а в пустыне Арава столбик термометра достигнет 47 градусов.

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После полудня во внутренних районах страны возможны незначительные осадки. К вечеру "шарав" закончится и температура воздуха начнет снижаться. В прибрежных районах перепад температур составит более 10 градусов.

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В связи с погодными условиями введен полный запрет на разведение костров и использование мангалов. Закрыты для посещения все туристические маршруты к востоку от шоссе 38. Также закрыты некоторые другие участки Израильского маршрута ("Швиль Исраэль").

Сегодня из-за сильного ветра пострадали несколько человек. В частности, в Од а-Шароне пальма упала на ехавший автомобиль. Находившаяся за рулем женщина получила легкие травмы. В Тель-Авиве рухнувшим деревом был травмирован 68-летний прохожий. В Герцлии произошло обрушение высотного крана.