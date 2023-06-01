"Парад гордости" в Иерусалиме: список перекрываемых улиц

В четверг, 1 июня, в Израиле начинается "Месяц гордости", который откроется "Парадом гордости2 и толерантности в Иерусалиме.

Участники гей-парада соберутся в Ган а-Паамон в 15:00, а в 17:00 из парка выйдет шествие, которое пройдет по улицам Давид а-Мелех, Фломер, Керен а-Йесод, Кинг Джордж, Гилель и Менаше Бен Исраэль. Конечная точка маршрута – Ган Ацмаут.

Начиная с 14:00 будут перекрыты для движения транспорта вышеуказанные и прилегающие к ним улицы.

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Открытыми для движения транспорта останутся на весь период гей-парада Дерех Хеврон, Хативат Иерушалаим, Минхерет ЦАХАЛ и Хаим Бар-Лев.

Более 2000 полицейских, бойцов пограничной полиции (МАГАВ), охранников и добровольцев будут обеспечивать порядок на протяжении всего мероприятия.

Организаторы парада ожидают, что в нем примет участие рекордное число людей. Одновременно ожидаются и демонстрации протеста. Глава организации "Леава" Бенци Гопштейн заявил в интервью радиостанции 103FM, что активисты его движения проведут митинг протеста, как они это делают каждый год.

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Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что "у противников парада есть такие же права, что и у митингующих на улице Каплан".