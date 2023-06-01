Скончалась Хана Нахенберг, 16-я жертва теракта в ресторане "Сбарро"

Вечером в среду, 31 мая, в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве скончалась Хана Това Файнер Нахенберг, получившая тяжелейшие ранения в результате теракта в пиццерии "Сбарро" в Иерусалиме в 2001 году и с тех пор находившаяся в вегетативном состоянии.

Около 14:00 9 августа 2001 года террорист-смертник из организации ХАМАС привел в действие взрывное устройство в ресторане "Сбарро", который в обеденный час был полон посетителей.

В результате теракта 15 человек, включая 8 детей, погибли на месте, и около 140 получили ранения.

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Трое из четырех террористов, причастных к этому теракту и осужденных на пожизненные заключения, вышли на свободу в 2011 году в рамках сделки по освобождению Гилада Шалита.