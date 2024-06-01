ВВС ЦАХАЛа атаковали здание ассоциации "Эль Нур" на севере сектора Газы

В конце минувшей недели ВВС ЦАХАЛа атаковали здание ассоциации "Эль Нур" в районе Дардж Туфа на севере сектора Газы.

Ассоциациия "Эль Нур" признана террористической организацией, поскольку она осуществляет перевод средств ХАМАСу.

В рамках ее деятельности ХАМАСу были переведены миллионы долларов, предназначавшиеся для терактов в Иудее и Самарии, также она финансировала отдельных террористов ХАМАСа и семьи "шахидов".

Также в ходе удара по целям в Хан-Юнисе был ликвидирован боевик ХАМАСа Салам Браха, руководивший финансовым отделом полиции ХАМАСа.

В районе Рафаха силы 162-й дивизии продолжают точечные операции, основой которых является разведывательная информация.

Бойцы бригад "Коммандо", "Бислах", "Гивати" и "Нахаль" обнаружили в этом районе множество оружия и объектов террористической инфраструктуры, в том числе подземные шуннели, готовые к пуску ракеты, взрывные устройства, автоматы Калашникова и военную технику.

99-я дивизия продолжает действовать в центре сектора. Ее бойцами уничтожено несколько террористических инфраструктур.

Бойцами 679-й бригады был обнаружен склад боеприпасов, в том числе частей ракет. ВВС ЦАХАЛа уничтожили группу террористов, обстрелявших израильских военнослужащих из РПГ.