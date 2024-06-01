Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 1 июня: высокая интенсивность боевых действий

В ночь на 1 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий высокая.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в районе Ас-Сабра и в других районах в городе Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Байт-Хануне; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Зайтун, к юго-востоку от города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на южных окраинах города Газа.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Аль-Магази; ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в Аль-Бурейдже и по другим целям в центре сектора.

На юге сектора: артиллерия и ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Таль ас-Султане, к западу от Рафаха; источники в Газе сообщали об интенсивной стрельбе и взрывах в районе Таль-Зуруб, к западу от Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по целям в центре и на востоке Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в центре и на востоке Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 1 июня.