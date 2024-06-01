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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали важные объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 01 июня 2024 г., 09:51 | последнее обновление: 01 июня 2024 г., 09:51
ВВС ЦАХАЛа атаковали важные объекты "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ответ на попытки обстрела севера Израиля, осуществленные в пятницу, 31 мая, с территории Ливана, истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали важные объекты террористической организации "Хизбалла" в районе Эйн-Кана, а также в деревнях Хамила и Аделон.

В то же время были атаковали наблюдательный пункт в районе Тир-Харфа и военные сооружения террористов в районах Аль-Джибин и Аль-Хиам.

Также в ночь на 1 июня истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по пусковой ракетной установке в районе Мадждал Зун, из которой вчера был произведен пуск в направлении севера Израиля, и террористическую инфраструктуру в районе Рашия аль-Фухар.

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