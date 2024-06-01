ВВС ЦАХАЛа атаковали важные объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

В ответ на попытки обстрела севера Израиля, осуществленные в пятницу, 31 мая, с территории Ливана, истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали важные объекты террористической организации "Хизбалла" в районе Эйн-Кана, а также в деревнях Хамила и Аделон.

В то же время были атаковали наблюдательный пункт в районе Тир-Харфа и военные сооружения террористов в районах Аль-Джибин и Аль-Хиам.

Также в ночь на 1 июня истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по пусковой ракетной установке в районе Мадждал Зун, из которой вчера был произведен пуск в направлении севера Израиля, и террористическую инфраструктуру в районе Рашия аль-Фухар.