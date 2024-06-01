x
01 июня 2024
|
последняя новость: 12:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 июня 2024
|
01 июня 2024
|
последняя новость: 12:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Силы ЦАХАЛа выявили и ликвидировали двух террористов "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 01 июня 2024 г., 12:49 | последнее обновление: 01 июня 2024 г., 12:49
Силы ЦАХАЛа выявили и ликвидировали двух террористов "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Утром в субботу, 1 июня, силы ЦАХАЛа выявили и посредством беспилотника ликвидировали двух террористов "Хизбаллы", действовавших в районе Мадждал-Салем.

Ранее сегодня были зафиксированы два пуска ракет с территории Ливана в сторону Кирьят-Шмоны, в результате обстрела пострадавших нет.

В ответ ВВС ЦАХАЛа атаковали и уничтожили пусковую ракетную установку, из которой велась стрельба.

fb tel insta twitter youtube tictok