Силы ЦАХАЛа выявили и ликвидировали двух террористов "Хизбаллы" на юге Ливана

Утром в субботу, 1 июня, силы ЦАХАЛа выявили и посредством беспилотника ликвидировали двух террористов "Хизбаллы", действовавших в районе Мадждал-Салем.

Ранее сегодня были зафиксированы два пуска ракет с территории Ливана в сторону Кирьят-Шмоны, в результате обстрела пострадавших нет.

В ответ ВВС ЦАХАЛа атаковали и уничтожили пусковую ракетную установку, из которой велась стрельба.