ЦАХАЛ сообщил о ликвидации трех высокопоставленных террористов ХАМАСа

В результате совместных операций ЦАХАЛа и общей службы безопасности (ШАБАК) при содействии военной разведки (АМАН) за последние двое суток были ликвидированы трое высокопоставленных террористов ХАМАСа.

В районе Нусейрат был уничтожен Мансур Адель Мансур Кашлан, принимавший активное участие в пропаганде террористической деятельности и планировании терактов на территории Израиля, в частности – в Иудее и Самарии. Также он занимался координацией действий ХАМАСа с действиями других террористических организаций в секторе Газы.

В центре сектора в результате удара ВВС ЦАХАЛа был ликвидирован Уалид Абд Абу Далаль, глава технологического отдела службы безопасности ХАМАСа.

Также ВВС уничтожили Тарика Даруиша, одного из командиров батальона "Нусейрат" ХАМАСа (подразделения беспилотников). Даруиш принимал участие в планировании и осуществлении терактов. Согласно источникам в Газе, он был ликвидирован вместе с двумя братьями.