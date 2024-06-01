Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 1 июня, температура повысится и будет выше среднесезонной во внутренних и горных районах. Солнечно.

В Иерусалиме – 18-29 градусов, в Тель-Авиве – 16-29, в Хайфе – 17-24, в Эйлате – 23-37, в Беэр-Шеве – 17-33, в Мицпе-Рамоне – 17-28, на побережье Мертвого моря – 20-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-27, в Ариэле – 18-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-36, на Голанских высотах – 14-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25-26 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В воскресенье-понедельник ожидается повышение температуры. Причем в горных районах (в Иерусалиме, Иудее и Самарии, на севере) будет резкое повышение температуры, на побережье – незначительное. Во вторник жара немного спадет.