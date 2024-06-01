Воздушная тревога дважды прозвучала на севере Израиля

В 09:08 была слышна воздушная тревога на севере Израиля. "Цева адом" прозвучала в населенных пунктах Дишон, Ифтах, Малкия, Мевуот Хермон, Рамот Нафтали. Предположительно, речь идет о проникновении вражеского БПЛА.

В 09:12 "Цева адом" прозвучала в населенных пунктах Бейт Гилель, Маргалиот, Кфар Гилади, Манара, Метула, Малкия, Ифтах, Рамот Нафтали, Мевуот Хермон, Мааян Барух, Тель-Хай, Кфар Юваль, Кирьят-Шмона, Мисгав Ам, Дишон.