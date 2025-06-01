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Израиль

Ракетный обстрел из Йемена. Тревога в центре Израиля

Йемен
Хуситы
время публикации: 01 июня 2025 г., 16:51 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 17:23
Ракетный обстрел из Йемена. Сигналы тревоги в центре Израиля
Фото NEWSru.co.il

В 16:51-16:53 1 июня, через минуту-две после предуведомления, тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена.

Сирены были слышны в Иерусалиме и Тель-Авиве, от Хеврона на юге до Петах-Тиквы на севере.

В 16:55 ЦАХАЛ объявил о перехвате одной ракеты, летевшей из Йемена.

На непродолжительное время (менее получаса) была приостановлена работа международного аэропорта "Бен-Гурион".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" уведомила: сведений о раненых или пострадавших по пути в убежища нет.

Сведений о причиненном ущербе не поступало.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 29 мая, 27 мая, 25 мая, 23 мая, 22 мая (дважды), 18 мая (в момент объявления результатов конкурса "Евровидение-2025"), 15, 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3 мая, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев (27 мая, 12 мая, 7 мая) ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

В мае 2025 года хуситы 15 раз обстреливали Израиль баллистическими ракетами (учтены только случаи, когда ракеты долетали или почти до Израиля, и активировалась тревога "Цева адом"). Это рекордный месячный показатель. Рекорд декабря 2024 года: 11 ракетных обстрелов Израиля в месяц.

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