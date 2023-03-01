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    В Израиле

    В Тель-Лахише найден осколок с именем персидского царя Дария

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    Национальный парк Тель-Лахиш с остатками дворца
    Управление древностей Израиля. Фото: Эмиль Эльджем     Осколок с именем персидского царя Дария
    Управление древностей Израиля. Фото: Юлий Шварц     Консервационная обработка находки
    Управление древностей Израиля. Фото: Саар Ганор     ВСЕ ФОТО

    Незадолго до праздника Пурим Управление древностей Израиля объявило о редкой находке – в национальном парке Тель-Лахиш был случайно найден осколок глиняной посуды, на котором арамейским шрифтом выгравирована надпись с упоминанием персидского царя Дария I, отца Ксеркса I и деда Артаксеркса I (с которыми в разных источниках отождествляют библейского царя Ахашвероша, одного из героев "Мегилат Эстер").

    Осколку около 2500 лет. На нем видна надпись: "24-й год Дария".

    Этот осколок был найден в декабре 2022 года Илоном Леви, советником президента Израиля по международным связям, когда он прогуливался по Тель-Лахишу вместе со своим другом Яаковом Ашкенази. Осколок с надписью был передан в лабораторию Управления древностей. Надпись расшифровали. И накануне праздника Песах было объявлено об уникальной находке, свидетельствующей о наличии государственной администрации в Лахише в персидский период.

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    Дарий I Великий, царь Ахеменидской державы, правил в 522-486 годах до н.э. (То есть найденный осколок следует датировать 498/7 годом до н.э.) В период его правления границы Персидской империи были значительно расширены, в годы правления его сына и внука Персидская империя достигла своего расцвета и правила почти всем древним миром.

    Илон Леви рассказывает, что он поначалу не поверил, что нашел действительно что-то уникальное, и решил, что его разыгрывают. Но ученые подтвердили подлинность находки.

    Еще до создания государства Израиль в Тель-Лахише, примерно 90 лет назад, британскими археологами было раскопано великолепное персидское административное здание, построенное на руинах дворца царей Иудеи. Но британцы разобрали найденное здание, чтобы докопаться до царского дворца. В настоящее время в парке от того здания остались только основания колонн. Осколок посуды с упоминанием имени Дария I – свидетельство правления персов в Иудее.

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