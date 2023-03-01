Полиция объявила о задержании подозреваемых в нападениях в Хауаре

В ночь на среду, 1 марта, полиция совместно с сотрудниками общей службы безопасности (ШАБАК) провела в Самарии операцию по задержанию подозреваемых в нападениях в арабской деревне Хауара (к югу от Шхема) и причинении ущерба.

Полиция сообщает, что задержаны шестеро подозреваемых, в их числе двое несовершеннолетних.

Хауара: на следующий день после теракта и погрома. Фоторепортаж

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Задержанные подозреваются в участии в беспорядках вечером 26 февраля, начавшихся после теракта, в котором были убиты братья Гилель Менахем и Ягель Яаков Янив, проживавшие в поселке Ар Браха, неподалеку от Хауары. В ходе беспорядков был причинен ущерб зданиям и автомобилям (см. отчет муниципалитета Хауары о причиненном ущербе).

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После завершения допросов подозреваемые будут доставлены в мировой суд в Иерусалиме, где будет принято решение о целесообразности продления срока содержания их под стражей.

Полиция подчеркивает, что расследование продолжается, ожидаются новые аресты.

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Напомним, что еще в ночь на 27 февраля сообщалось о задержании шестерых подозреваемых в причастности к погрому в Хауаре. Тогда тоже говорилось, что двое задержанных – несовершеннолетние. Около полудня 27 февраля было объявлено, что все задержанные освобождены из-под стражи и только один из них отправлен под домашний арест. Непонятно, задержали ли этих подозреваемых повторно, или в ночь на 1 марта были задержаны другие подозреваемые.

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Судя по имеющейся информации, вечером 26 февраля в Хауаре в беспорядках участвовали десятки израильтян, пришедших в эту арабскую деревню, чтобы отомстить за убитых террористом братьев Янив. Происходили столкновения и в других арабских деревнях, в частности в Затаре (южнее Хауары), где был убит 37-летний Самих аль-Акташ. Тем вечером еще несколько арабов получили ранения, сотням потребовалась медицинская помощь в связи с отравлением дымом.

Хауара практически полностью контролируется израильскими властями. Две трети деревни – "зона С" (под полным контролем Израиля), треть – "зона B" (военный контроль Израиля). Деревня Затара находится в "зоне С".